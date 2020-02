Andy Serkis recibió el premio BAFTA Honorífico por su contribución excepcional al cine

El actor Andy Serkis recibió este domingo el Bafta por su excepcional contribución al cine en la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Serkis, conocido principalmente por su papel de Gollum en la trilogía de "The Lord of the Rings", recogió el galardón en el Royal Albert Hall de Londres, entregado por Ian McKellen, el carismático Gandalf en la saga dirigida por Peter Jackson.

"Gracias a todos por levantarse para aplaudirme, me han vuelto loco. Es imposible dar las gracias a todo el mundo que he conocido desde que empecé en esto", dijo Serkis, que fue recibido por una calurosa ovación en el Royal Albert Hall de Londres.

Durante la entrega del premio se pusieron en pantalla algunas de las imágenes más destacables de la carrera del actor, muchos de ellos marcados por la utilización de la técnica de captura de movimiento.

Además del reconocido papel de Gollum, Serkis interpretó a César en la trilogía de "The Planet of the Apes", y al líder supremo Snoke en "Star Wars: The Force Awakens", "Star Wars: The Last Jedi" y "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Fue nominado al Globo de Oro en 2007 por su papel en "Longford", por el que también fue candidato a los Bafta, galardones a los que optó igualmente en 2009 por "Sex & Drugs & Rock & Roll".

Además, ganó el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2003 por su interpretación de Gollum en "The Lord of the Rings: The Return of the King".

Este premio anual se entrega en honor de Michael Balcon, productor británico conocido por su trabajo con Ealing Studios.