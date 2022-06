A la espera de su estreno en cines el próximo 1 de julio, "Minions: The Rise of Gru", la secuela de la exitosa primera entrega, lanzó un entretenido video en el que replican en versión "Minions" y "Gru" la intro de "The Office". Cabe recordar que la voz del villano "Gru" está a cargo de Steve Carell, protagonista de la serie de comedia.

LEER ARTICULO COMPLETO