"Avengers: Endgame" triunfa en los People's Choice Awards 2019

La cinta de Marvel "Avengers: Endgame" fue nombrada Mejor Película del Año en los People's Choice Awards 2019 en la ceremonia realizada el domingo por la noche.

La película de superhéroes, estrenada en mayo pasado, también fue nombrada Mejor Película de Acción y le dio a Robert Downey Jr. el reconocimiento como la Mejor Estrella Masculina de cine.

"Murder Mystery" fue elegida como Mejor Comedia del Año y "After" se impuso como Mejor Drama, mientras la nueva versión de "Aladdin" logró ser la Mejor Película Familiar.

En el apartado de televisión, "Stranger Things" ganó como Mejor Serie del Año y Mejor Serie de Drama, con Millie Bobby Brown como Mejor Estrella Femenina de televisión.

"The Big Bang Theory" se impuso como Mejor Serie de Comedia y la actriz Kristen Bell, protagonista de "The Good Place" fue reconocida como Mejor Estrella de Comedia.

Y en la música, Shawn Mendes logró ser el Mejor Artista Masculino mientras que Billie Eilish ganó en la categoría Mejor Artista Femenina. BLACKPINK fue el Mejor Grupo del Año, Becky G fue la Mejor Artista Latina y "Lover" de Taylor Swift el Álbum del Año.

People's Choice Awards fueron creados en 1975 y los ganadores son elegidos en una votación on line.

Revisa la lista de los ganadores de los People's Choice Awards 2019:

Mejor Película: Avengers: Endgame

Mejor Película de Comedia: Murder Mystery

Mejor Película de Acción: Avengers: Endgame

Mejor Película de Drama: After

Mejor Película Familiar: Aladdin

Mejor Estrella de Drama: Cole Sprouse – Five Feet Apart

Mejor Actor de Cine: Robert Downey Jr.

Mejor Actriz de Cine: Zendaya

Mejor Estrella de Película de Comedia: Noah Centineo – The Perfect Date

Mejor Estrella de Película de Acción: Tom Holland – Spider-Man: Far From Home

Mejor Estrella de Película Animada: Beyoncé – El Rey León

Mejor Serie: Stranger Things

Mejor Serie de Drama: Stranger Things

Mejor Show de Comedia: The Big Bang Theory

Mejor Reality Show: Keeping Up With The Kardashians

Mejor Estrella Masculina de TV: Cole Sprouse

Mejor Estrella Femenina de TV: Millie Bobby Brown

Mejor Estrella Dramática de TV: Zendaya

Mejor Estrella de Comedia en TV: Kristen Bell

Mejor Show Diurno: The Ellen DeGeneres Show

Mejor Programa Nocturno: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Mejor Participante de Show de Competencia: Hannah Brown

Mejor Estrella de Reality Show: Khloé Kardashian

Mejor Show para hacer Bingewatch: Outlander

Mejor Show de Sci-Fi/Fantasía: Shadowhunters

Mejor Artista Masculino: Shawn Mendes

Mejor Artista Femenino: Billie Eilish

Mejor Banda: Blackpink

Mejor Canción: Señorita – Shawn Mendes Ft. Camila Mendes

Mejor Álbum: Lover – Taylor Swift

Mejor Artista Country: Blake Shelton

Mejor Artista Latina: Becky G

Mejor Video Musical: Kill This Love – Blackpink

Mejor Gira de Conciertos: Blackpink

Estrella de Redes Sociales: David Dobrik

Mejor Influencer de Belleza: Bretman Rock

Mejor Estrella Social: Ellen DeGeneres

Mejor Estrella Animal: Doug the Pug

Mejor Acto de Comedia: Kevin Hart

Mejor Estrella con Estilo: Harry Styles

Game Changer: Simone Biles

Mejor Podcast Pop: Scrubbing in With Becca Tilley and Tanye Rad

Fashion Icon 2019: Gwen Stefani

People's Champion 2019: Pink

People's Icon 2019: Jennifer Aniston