Benicio del Toro presidirá el jurado de Una Cierta Mirada de Cannes

El actor puertorriqueño Benicio del Toro presidirá el jurado de la sección paralela Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, anunciaron los organizadores del certamen, que celebrará su 71 edición entre los próximos 8 y 19 de mayo.

Hace ocho años, al mando de Tim Burton en la competición oficial, formó parte del equipo que entregó la Palma de Oro al tailandés Apichatpong Weerasethakul por "Uncle Boonmee who can recall his past lives".

Cannes le define como un "artista sin fronteras, gran admirador de Jean Vigo y Charlie Chaplin", que "habría soñado conocer a Bela Lugosi, Lon Chaney, Toshiro Mifune o Humphrey Bogart".

Un actor, además, "siempre impresionante", a través de los "mil rostros" que ha ofrecido en una trayectoria en la que destacan "Traffic" (2001), que le valió un Oscar a la mejor interpretación secundaria, o "21 grams" (2003).

El comunicado recuerda que su historia con el festival es larga: presentó "Usual suspects" (1995) en Sesión Especial, posteriormente "The Pledge" (2001) y "Sin City" (2005) y, recientemente, "Sicario" (2015) en competición.

En 2008 la Croisette le consagró con el premio a la mejor interpretación masculina por "Che".

El festival dará a conocer el próximo 12 de abril la veintena de películas que competirán en Una Cierta Mirada, apartado dedicado a obras singulares por su temática o estética, y cuyo jurado estuvo presidido el año pasado por Uma Thurman.