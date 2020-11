"Black Panther 2" no tendrá recreación digital de Chadwick Boseman

En agosto, Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther", falleció tras una batalla silenciosa contra el cáncer de colon, y ahora ya se habla de los planes de Marvel para la secuela de la exitosa película.

La vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, afirmó que no hay planes para una recreación digital de Boseman en el anunciada película. "No. Chadwick hay uno solo, y no está con nosotros", dijo la argentina a Clarín.

"Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos estamos tomando un tiempito para ver cómo nosotros retomamos la historia y qué es lo que hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, la verdad", agregó Alonso.

"Tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer, y cómo, y pensar cómo vamos a honrar a la franquicia", expresó la argentina.

"Black Panther 2" tiene por ahora fecha de estreno en cines para el 6 de mayo de 2022, con Ryan Coogler nuevamente como director.