"Black Widow" confirma nueva fecha de estreno con su llegada a Disney+

"Black Widow", la retrasada película de la heroína de Marvel, recibió una nueva fecha de estreno que parece ser la definitiva: según confirmó Disney la cinta debutará en cines y en su servicio de streaming el próximo 9 de julio.

Con fecha original para mayo de 2020, la pandemia obligó a aplazar el estreno de esta cinta que cuenta la historia de "Natasha Romanoff" (Scarlett Johansson).

Al igual que "Mulán" o "Raya y el último dragón", el título llegará a Disney+ en la modalidad de acceso premium la cual tiene un valor adicional de casi $30 dólares.

Adicionalmente la compañía anunció que estrenará "Cruella" con Emma Stone en el mismo formato el 28 de mayo y la animada "Luca" el 18 de junio de este año.

Además de "Black Widow", la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel será "Shang Chi and the Legend of the Ten Rings", cuyo estreno se proyecta por ahora para el 3 de septiembre de 2021.