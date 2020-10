Borat Sagdiyev, el popular personaje interpretado por Sacha Baron Cohen, reapareció en la televisión a días de un nuevo estreno cinematográfico. Con sus habituales chistes incómodos y su crítica social, el periodista kasajo visitó a Jimmy Kimmel para promocionar "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan", la secuela de la cinta de 2006 que debutará este 23 de octubre en Amazon Prime.

