Brendan Fraser se une al elenco de la nueva película de Scorsese

El actor Brendan Fraser es la nueva incorporación al elenco de "Killers of the Flower Moon", la nueva película del director Martin Scorsese.

Según señala Deadline, el intérprete de 52 años se sumará a este western que ya cuenta con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Jesse Plemons, y que estará basada en la novela del mismo nombre escrita por David Grann.

La historia aborda la matanza de varios miembros de la tribu indígena Osage en la década de 1920 en Oklahoma. Allí Fraser encarnará a un abogado involucrado con el caso.

A fines de los 90 Brendan Fraser se hizo conocido al protagonizar la cinta "George de la selva" y la franquicia de "La Momia". Luego incursionó en las comedias románticas y recientemente en la televisión con apariciones en series como "The Affair", "Professionals" y "Cóndor".

En los últimos años el actor ha retornado de lleno a las películas en Hollywood gracias a su trabajo en "No Sudden Move" de Steven Soderbergh y "The Whale" de Darren Aronofsky, además de esta incursión con el oscarizado Martin Scorsese cuyo estreno aún no ha sido revelado.