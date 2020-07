Brie Larson se luce con cover a Ariana Grande

La actriz Brie Larson sorprendió con un improvisado tributo a la cantante Ariana Grande y realizó un cover del tema "Be alright" (2016).

A diferencia del tema original, Larson improvisó una versión más lenta acompañada de su guitarra, demostrando su buena calidad vocal.

Esta es la tercera vez que la estrella de "Capitana Marvel" publica un cover a Ariana Grande. Anteriormente lo hizo con "My Everything" y "God is a woman".

Además de su talento en pantalla, Larson experimentó en la música en 2005 con el lanzamiento de "Finally Out of P.E.", su primer y único disco de estudio.