Channing Tatum y "Magic Mike" regresarán con una tercera película

La saga "Magic Mike" retornará con una tercera película de la mano de su protagonista, el actor Channing Tatum.

Según confirma Variety, esta producción titulada "Magic Mike's Last Dance" contará con el director Steven Soderbergh, quien se hizo cargo de la exitosa cinta original de 2012.

Esta película solo será estrenada a través del servicio de HBO Max y no llegará a las salas de cine.

Por su parte Channing Tatum celebró la noticia en sus redes sociales publicando una fotografía del guión, cuya escritura quedó en manos de Reid Carolin, el escritor de los otros dos largometrajes.

"Magic Mike" está basada en las experiencias del propio Tatum como stripper cuando tenía 18 años. En su elenco destacan Alex Pettyfer, Matthew McConaughey y Joe Manganiello, entre otros.

