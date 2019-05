Cine espantó a niños al proyectar "La Llorona" en vez de "Detective Pikachu"

Los padres que habían llevado a sus hijos a ver al "Detective Pikachu" a un cine de Montreal quedaron en shock luego de que se exhibiera "La Llorona" en vez de la cinta sobre el famoso Pokémon.

Todo partió mal cuando en el cine Guzzo Marché Central en Montreal se presentó el trailer de "Annabelle Comes Home", un nuevo spin-off de "El Conjuro".

El tráiler de la cinta sobre la muñeca no fue lo único, pues después vinieron los anticipos de "Joker" y la nueva versión de "Chucky". El periodista Ryan George de Screen Rant estaba entre la audiencia y "tuiteó" lo que ocurrió.

Luego de eso, y en vez de "Detective Pikachu", la sala proyectó "La Maldición de La Llorona", que sigue a un fantasma que atormenta a una trabajadora social interpretada por Linda Cardellini, y que comienza con una escena que muestra a una madre ahogando a su hijo.

Después de las quejas, el cine interrumpió la película de terror y llevó a los espectadores a otra sala para poder ver "Detective Pikachu".

The theatre I'm in is playing a trailer for Annabelle Comes Home before Detective Pikachu LOOK AWAY CHILDREN OH NO — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019

Andddd kids are crying. Now the Joker trailer is playing. — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019

NOW IT'S CHUCKY OH NO CHILDREN OH NO pic.twitter.com/P2DkGmglDJ — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95 — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019