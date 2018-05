Cineasta tras "Logan" se sumará a la saga "Star Wars"

El cineasta estadounidense James Mangold dirigirá y escribirá una película para la saga de "Star Wars" que se centrará en el personaje del cazarrecompensas "Boba Fett", informó este jueves el medio especializado The Hollywood Reporter.

Mangold, veterano de la industria cinematográfica que el año pasado estrenó la aplaudida cinta de superhéroes "Logan", ampliará con este spin off sobre "Boba Fett" el universo de "Star Wars", que al margen de su trama central.

Disney estrenó en 2016 "Rogue One" y este jueves presentó "Solo", el largometraje que gira en torno al personaje de Han Solo, siguiendo las mismas pautas.

"Boba Fett" apareció en las películas "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980), "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983) y "Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002)", así como en la serie de animación "Star Wars: The Clone Wars".

Aunque era, en principio, un rol secundario y al que nunca se le veía el rostro, Boba Fett se convirtió con el paso del tiempo en un personaje muy querido por los seguidores de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

Realizador también de otras conocidas cintas como "Identity" (2003) o "Walk the Line" (2005), Mangold tiene previsto dirigir próximamente la película "Ford v. Ferrari" acerca de la rivalidad entre estas dos marcas automovilísticas por imponerse en los circuitos de carreras en los años 60.

Además de este proyecto sobre Boba Fett, el año pasado se conoció que Lucasfilm y Disney están trabajando en una cinta sobre el personaje del jedi Obi-Wan Kenobi para la cual están negociando con el director británico Stephen Daldry, el responsable del filme "Billy Elliot" (2000).

La última película de "Star Wars" que ha llegado a la gran pantalla hasta la fecha es "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", que se presentó el pasado diciembre y que con Daisy Ridley, Adam Driver y Mark Hamill en su reparto recaudó en todo el mundo 1.332 millones de dólares.