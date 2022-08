Confirman estreno de "The Flash" de Ezra Miller desde Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery acaba de confirmar que "The Flash" será estrenada tal y como estaba planeado a pesar de todo lo que ha acontecido con el gigante cinematográfico.

Aunque la película también ha estado en medio de la controversia debido a la salud mental del actor Ezra Miller, y las polémicas denuncias que lo rodean el protagonista de la cinta. El film continuará, como se había planeado un reinicio del universo cinematográfico.

Tras el más reciente informe financiero el director ejecutivo de Warner Bros Discovery, David Zaslav, aseguró que "The Flash" llegará a cines, justo después de la cancelación de la película de "Batgirl".

"El grupo Warner Bros Motion Pictures tiene una IP y una historia fantásticas: están cumpliendo 100 años. El grupo DC, el de animación, además de toda la biblioteca de Warner, significa que estamos buscando traer a la compañía de regreso y producir películas de alta calidad", explicó el ejecutivo.

"DC está en la parte superior de la lista para nosotros. Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman: estas son marcas conocidas en todo el mundo. Nos hemos reestructurado con un equipo que tendrá un plan de 10 años centrado solo en DC, al igual que Alan Horn y Bob Iger hicieron junto con Feige en Disney. No vamos a estrenar una película antes de que esté lista. No vamos a estrenar una película cada trimestre. Pero DC es algo que creemos que podemos mejorar. Tenemos algunas grandes películas de DC por venir: 'Black Adam', 'Shazam' y 'Flash'", agregó.