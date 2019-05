Críticos eligen las 20 mejores películas de la década

Aunque quedan pocos meses para terminar 2019, críticos de todo el mundo eligieron las mejores películas de la década.

El sitio especializado World of the Reel le pidió a 250 críticos, programadores, académicos y cineastas que enumeraran sus cinco películas favoritas de la década, entre enero de 2010 y abril de 2019.

La lista de las 20 mejores películas de la década está encabezada por "Mad Max: Fury Road" de George Miller, que se estrenó en 2015 y que está protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron.

En el segundo puesto quedó "The Tree of Life" (2011) de Terrence Malick y el tercer lugar fue para "Moonlight" (2016) de Barry Jenkins.

Dentro de los detalles de la lista, Paul Thomas Anderson aparece con dos películas en el Top 20 ("The Master" y "Phantom Thread").

Además, de la lista solo dos ganaron el Oscar a Mejor Película: "12 Years a Slave" y "Moonlight".

Revisa la lista de las 20 mejores películas de la década:

01. Mad Max: Fury Road (George Miller)

02. The Tree of Life (Terrence Malick)

03. Moonlight (Barry Jenkins)

04. Boyhood (Richard Linklater)

05. The Social Network (David Fincher)

06. The Master (Paul Thomas Anderson)

07. Roma (Alfonso Cuaron)

08. Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

09. A Separation (Asghar Farhadi)

10. Inside Llewyn Davis (Joel Coen)

10. Get Out (Jordan Peele)

12. Under the Skin (Jonathan Glazer)

13. Carol (Todd Haynes)

13. Margaret (Kenneth Lonergan)

15. Toni Erdmann (Maren Ade)

16. Uncle Boonmee (Apichatpong Weerasethakul)

17. Twin Peaks: The Return (David Lynch)

18. Her (Spike Jonze)

18. Call Me By Your Name (Luca Guadagnino)

20. The Act of Killing (Joshua Oppenheimer)

20. Inception (Christopher Nolan)

20. Holy Motors (Leos Carax)

21. La La Land (Damien Chazelle)

21. 12 Years A Slave (Steve McQueen)

23. Certified Copy (Abbas Kiarostami)

24. The Florida Project (Sean Baker)

24. Amour (Michael Haneke)

25. Ida (Pawel Pawlikowski)