"Cruella" de Emma Stone será acompañada de un manga

El próximo 28 de mayo se estrenará en Disney+ y en cines "Cruella" protagonizada por Emma Stone, que estará acompañado también por el lanzamiento de un manga para complementar la historia de la famosa villana.

La compañía Viz Media compartió el primer vistazo a la portada de la adaptación de manga de "Cruella", que estará disponible para la venta entre agosto y septiembre próximo.

La adaptación tendrá 168 páginas a cargo de Hachi Ishie y se ambientará en Londres de los '70 en medio de la revolución del punk rock, presentando a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un nombre con sus diseños.

NEW! Cover reveal for our latest manga adaptation CRUELLA, inspired by Disney’s all-new live action film. Manga releases Summer 2021! 👠



Pre-order now: https://t.co/Q2hov3SbTk pic.twitter.com/WCP8mgTAKw