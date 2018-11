Daniela Vega fue elegida como una de las 100 personas más influyentes de 2018

La actriz Daniela Vega fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del año por la prestigiosa revista OUT.

La protagonista de "Una Mujer Fantástica" fue destacada por esta publicación especialista en diversidad sexual, la cual recogió a nombres de diversas disciplinas y nacionalidades.

"OUT Magazine me eligió entre las 100 personas más influyentes (que pudor) y quisimos hacer unas fotos para celebrar nada más y nada menos que con Martin Schoeller aquí está el resultado. Gracias OUT por el honor", celebró Vega en su cuenta de Twitter.

Martin Schoeller es un fotógrafo alemán que ha retratado a diversas personalidades de la política, el cine y la música y cuyos trabajos han aparecido en Time, GQ y Vogue, entre otras revistas.