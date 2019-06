Dave Bautista descarta "sutilmente" ser parte de "Rápidos y Furiosos"

Con un mensaje en redes sociales, el actor Dave Bautista reveló que no tiene ningún interés en unirse a la franquicia "Rápidos y Furiosos", pese a ser una de las más taquilleras de la historia.

Bautista, conocido por interpretar a Drax en "Guardianes de la Galaxia", respondió a un usuario que le preguntó si quisiera interpretar a un villano en un próximo spin-off de la saga de autos.

"Gracias por su consideración", escribió Bautista junto con emojis de vómito, además de agregar un hashtag diciendo #idratherdogoodfilms, lo que se traduce como "Prefiero hacer buenas películas".

La franquicia en su conjunto ha generado una cifra de más de cinco mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo, lo que podría ser un éxito aceptar cualquier oferta, algo que Bautista claramente no le importó.

Cabe recordar que Bautista comparte con Vin Diesel, la gran estrella de "Rápidos y Furiosos", en "Guardianes de la Galaxia": el primero interpreta Drax mientras que Diesel presta su voz para Groot.

🤢.....thank you for your consideration...🤮 #idratherdogoodfilms https://t.co/7VT0wFG6bY