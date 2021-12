Dave Bautista protagonizará la nueva película de M. Night Shyamalan

El actor Dave Bautista sigue engrosando su carrera en Hollywood ya que fue elegido como el protagonista de la nueva película del aclamado director M. Night Shyamalan.

Según detalla Deadline, el ex luchador encabezará el elenco de "Knock at the Cabin", una película cuya trama aún es secreta pero que ya tiene estreno fijado para el 3 de febrero de 2023.

Este será el nuevo proyecto de Shyamalan tras haber estrenado en 2021 "Old", cinta que logró recaudar poco más de $90 millones de dólares pese a que no logró convencer a la crítica.

Por su parte Bautista, que actualmente está grabando "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", seguirá trabajando con directores "clase A" tras su incursión en "Dune" y "Blade Runner 2049" con Denis Villeneuve y en "Army of the dead" con Zack Snyder.