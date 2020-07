Dave Franco interpretará a Vanilla Ice en película biográfica

En medio de su debut como director con "The Rental", Dave Franco se prepara para otro desafío en su carrera: interpretar al repero Vanilla Ice en una cinta biográfica.

Se trata de un biopic titulado "To the Extreme" con guion a cargo de Chris Goodwin y Phillip Van, que sigue una línea similar a "The Disaster Artist", la película sobre Tommy Wiseau y "The Room", según contó Insider.

La historia sobre el rapero se presenta así: "De vender autos en Dallas después de abandonar el instituto a conseguir el primer single de hip-hop en alcanzar el número uno en la lista de Billboard con 'Ice Ice Baby', un joven Vanilla Ice lucha con el estrellato, con intentos de extorsión y con traicionar sus principios mientras hace historia en la música".

Franco sostuvo que ha mantenido conversaciones con Rob Van Winkle (Vanilla Ice) sobre el filme. "Rob es un tío muy dulce e inteligente, y ha ayudado mucho en el proceso de conseguir todos los detalles correctamente y de tenernos al tanto de información que el público no conoce".