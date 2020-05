David Ayer también quiere estrenar "la película que no se ha visto" de Suicide Squad

La llegada del "Snyder cut" a HBO Max, el montaje de "Justice League" de Zack Snyder, ha abierto el apetito de otro director.

Se trata de David Ayer, el hombre detrás de Suicide Squad. Si bien su caso no es similar al de Snyder, siempre ha dicho que la versión que llegó al cine de la cinta no era suya.

"Mi versión sería fácil de completar. Sería increíblemente catártico para mí. Es agotador que te pateen el cul* por una película que recibió el tratamiento de 'El joven manos de tijera'. La película que hice nunca se ha visto", señaló en su cuenta de Twitter.

El director ha señalado que el montaje de "su cinta" está completo y solo faltan detalles en los efectos especiales. Con eso, pidió abiertamente que HBO Max le dé la oportunidad de estrenarla.

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0