Director de "Deadpool 2" encabezará el spin off de "Rápido y Furioso"

Aún no ha estrenado su más reciente película, pero el director de "Deadpool 2", David Leitch, ya tiene asegurado su próximo trabajo, después de que fue confirmado para encargarse del primer spin off inspirado por la saga "Rápido y Furioso".

El anuncio se hizo a través de las cuentas oficiales de la franquicia en redes sociales, donde se llamó a darle la bienvenida al cineasta que anteriormente se hizo cargo de "Atomic Blonde".

El filme derivado se centrará en los personajes de Dwayne Johnson y Jason Statham, "Luke Hobbs" y "Deckard Shaw", respectivamente.

Se desconocem detalles de la trama, aunque ya está confirmado que el mismo responsable de los guiones de las últimas tres películas de "Rápido y Furioso", Chris Morgan, será el responsable del libreto para la nueva producción.

"Hobbs & Shaw", el título tentativo que llevará el spin off, verá la luz en 2019.

Please welcome David Leitch as the director of the Fast & Furious Hobbs and Shaw spinoff. pic.twitter.com/RnpN0RMko9