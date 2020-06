Director de "Fantastic Four" revela "fuerte rechazo" cuando quiso elegir a una "Sue Storm" afroamericana

Josh Trank, el director de "Fantastic Four" de 2005, afirmó que planeaba tener a una actriz afroamericana como "Sue Storm" ("Mujer Invisible") pero la idea fue rechazada su idea por parte de 20th Century Fox.

"Hubo muchas conversaciones controvertidas que se mantuvieron detrás de escena. Me interesó principalmente una 'Sue Storm' afroamericana, un 'Johnny Storm' afroamericano y un 'Franklin Storm' afroamericano", dijo Trank a Geeks of Color.

"Pero cuando estás haciendo un acuerdo con un estudio en una película masiva como esa, todo el mundo quiere tener una mente abierta sobre quiénes serán las grandes estrellas", contó el director.

"Cuando llegó el momento, encontré un fuerte rechazo al elegir a una mujer afroamericana en ese papel de 'Sue Storm'", reveló Trank.

Finalmente, los actores afroamericanos elegidos como "Johnny" y "Franklin Storm" fueron Michael B. Jordan y Reg E. Cathey, respectivamente, y la actriz Kate Mara interpretó a "Sue Storm", quien fue enmarcada como la hermana adoptiva de Johnny.

"Cuando lo recuerdo, debería haberlo enfrentado cuando me di cuenta de eso, y me siento avergonzado, porque no es solo por principios. Porque esos no son los valores que defiendo en mi propia vida, y esos no fueron los valores entonces o para mí", declaró Trank.