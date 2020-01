Director de “Parasite” descartó ser parte de alguna película de Marvel

Bong Joon Ho es uno de los directores más populares de la actualidad con el éxito de su película "Parasite" y fue consultado sobre la posibilidad de ser fichado por Marvel.

El director surcoreano frenó de lleno cualquier intención de sumarse a alguna cinta taquillera de la compañía. "No creo que Marvel quiera un director como yo", dijo Bong a Variety.

"No espero ofertas de ellos pronto. De sus películas, disfruté las películas de James Gunn ("Guardianes de la Galaxia") y "Logan" de James Mangold y creo que hay grandes directores que pueden manejar grandes proyectos como esos", expresó.

"La industria del cine parece complicada, pero creo que es bastante simple para los directores. Es mejor hacer lo que haces bien. Entonces, realmente no creo que Marvel y yo seamos adecuados el uno para el otro. Eso es algo que intuitivamente siento", expresó Bong.



"Me sentí mucho más cómodo con el tamaño de 'Parasite', donde es como si estuvieras haciendo películas bajo un microscopio, puedes tomar un enfoque muy meticuloso y enfocado. Y realmente sentí que eso es lo que más me conviene. Ese es el camino en el que quiero profundizar", sentenció.

Con "Parasite", Bong ganó la Palma de Oro en Cannes en 2019 y se impuso en Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro, además de tener nueve nominaciones para los próximos Oscar 2020, incluido Mejor Película y Mejor Director.