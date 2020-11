Director "Mi Pobre Angelito" asegura que remake de Disney+ es "una pérdida de tiempo"

El director de la primeras dos películas de "Mi Pobre Angelito", Chris Columbus, calificó al remake de la cinta que prepara Disney+ como "una pérdida de tiempo".

En conversación con Insider, el cineasta indicó sobre el proyecto que "nadie se puso en contacto conmigo y, por lo que sé, es una pérdida de tiempo".

"¿Cuál es el punto? Soy un creyente de que no puedes rehacer una película que tiene la longevidad de 'Mi Pobre Angelito'. No vas a crear luz en una botella de nuevo, simplemente no pasará. Hagan su propia cosa, esto ya se hizo. Incluso aunque fracasen miserablemente, habrán hecho algo nuevo", fue el furioso reclamo de Columbus.

La producción del remake de "Mi Pobre Angelito" comenzó en febrero pasado, aunque ha sufrido retrasos debido a la pandemia. La cinta, aún sin fecha de estreno, contará con Archie Yates ("JoJo Rabbit") como protagonista.