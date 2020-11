Festival In-Edit tendrá programación presencial y virtual

El Festival In-Edit anunció los detalles de su edición número 16, la cual se realizará entre el 2 y el 8 de diciembre de manera presencial y virtual.

El certamen conocido por su programa de documentales y películas sobre música contará con dos escenarios físicos: el del Teatro Nescafé de las Artes y la explanada de Matucana 100. En ellos se exhibirán cintas como "Los Jaivas. Todos juntos" (5/10), "I want my MTV" (4/10), "Aznavour: Le Regard de Charles" (6/10) y la inaugural "Rockfield: The Studio on the Farm" este miércoles 2.

"Como cada año, IN-EDIT incorpora a su programación documentales musicales internacionales en estreno para Sudamérica, así como una nutrida programación chilena, que exhibe el valioso trabajo de realizadores independientes y músicos de varias regiones de nuestro país", destacó la producción del evento.

En la competencia nacional el festival tendrá la participación de tres películas: "Joya: nueva ola de la música urbana en Chile", una cinta sobre las estrellas de trap en Chile; "La Partitura", película que sigue a un grupo de personas autistas en un taller de música; y "Yo volveré a triunfar", producción centrada en la vida de Jorge Farías, un popular cantante callejero de Valparaíso.

Documentales sobre Johnny Cash, Billie Holiday, The Rolling Stones, Makiza y Gustavo Cerati ("Un hombre alado") también serán parte de la décimo sexta versión de In-Edit.