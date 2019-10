Durante el 2020 comenzará a grabarse "Black Adam" con Dwayne Johnson

Luego de varias informaciones poco concretas, finalmente fue el propio Dwayne Johnson el encargado de entregar detalles importantes de su próximo gran proyecto: "Black Adam".

El actor se pondrá en la piel del clásico villano de Shazam, asegurando que este papel ha estado con él por más de 10 años.

Fue en ese contexto donde dijo que la producción comenzará en julio del 2020, con Jaume Collet-Serra a cargo de la dirección, el mismo que hizo "La Huérfana".

Very cool man, thank you.

Amazing detail.

This project has been with me for over 10yrs🖤⚡️

Production begins this July.

Appreciate the support. #blackadam #dc https://t.co/h8TPXMbcTx