Edgar Wright dirigirá nueva adaptación de "The Running Man" de Stephen King

Más de 30 años después de ser llevada al cine con Arnold Schwarzenegger, la novela de horror "The Running Man" de Stephen King nuevamente será adaptada ahora bajo la dirección de Edgar Wright.

El director de "Shaun of the Dead", "Scott Pilgrim vs. the World" y "Baby Driver" se encargará de la cinta, con un guion a cargo de Michael Bacall, que trabajó con Wright en "Scott Pilgrim..." y también escribió "Proyecto X".

"The Running Man", publicado en 1982, fue escrito originalmente bajo el seudónimo de King, Richard Bachman. La historia tiene lugar en los Estados Unidos en el año 2025, donde la economía está en ruinas y la violencia se intensifica dramáticamente.