El duro intercambio entre Seth Rogen y un senador republicano: "Fascista"

El actor Seth Rogen sostuvo una dura discusión con el senador estadounidense del Partido Republicano Ted Cruz, luego que este rechazara la reincorporación de su país al Acuerdo de París señalando que beneficiaba a "los cuidadanos de París".

"Con esto el presidente Biden indica que está más interesado en la mirada de los ciudadanos de París que en los trabajos de los ciudadanos de Pittsburgh. Este acuerdo hará poco por afectar al clima y dañará el buen vivir de los americanos", aseguró Cruz en su cuenta de Twitter, desconociendo los orígenes de este pacto por el cambio climático.

Fuck off you fascist. — Seth Rogen (@Sethrogen) January 21, 2021

Ante la aseveración del senador, Rogen le escribió "vete a la mierda, fascista". Más tarde el autor de "Pineapple Express" respondió a un mensaje donde Cruz aseguraba que "Fantasía" de Disney había sido la primera película que había visto en un cine. "Todos los que hicieron esa película te hubiesen odiado", le escribió el comediante.

Dicho mensaje desató la ira de Ted Cruz, quien le dio la razón en que "están todos muertos", pero agregó que "Walt Disney era un republicano".

"Pese a que en internet te comportas como un marxista con Tourette (gritar "jódete, jódete" es muy, muy listo), tus películas son muy divertidas. Estoy seguro de que odias que yo las disfrute", fue la dura réplica del senador.

They’re all dead. So I think we’re good. And Walt Disney was a Republican.



Even though you behave online like a Marxist with Tourette’s (screaming “F U! F U!” is really, really clever), your movies are typically pretty funny.



I’m sure you hate that I enjoy them. https://t.co/ImVm26QWb8 — Ted Cruz (@tedcruz) January 23, 2021

Ante eso Seth Rogen respondió "tus mentiras mataron gente, tienes sangre en tus manos", recordando el reciente asalto al Capitolio en Washington D.C..

"Esta no es una pelea de Twitter. Ted Cruz trató de derrocar un gobierno. Le dio una inspiración asesina a la turba que atacó el capitolio y creo que merece ser ridiculizado. Así que, que se vaya a la mierda", cerró el actor en un mensaje aparte.

This isn’t a Twitter “feud.” @tedcruz tried to overthrow our government. He inspired a deadly mob to storm the Capitol. And I think that deserves ridicule. So fuck him. — Seth Rogen (@Sethrogen) January 24, 2021

El actor Joseph Gordon-Lewitt intervino en la discusión y se presentó ante Cruz como "el amigo no amenazante". "Quizás pueda traducirte la palabra fascista en términos más tiernos y civilizados: apoyas al ex presidente que trató revertir una elección democrática y eso solo me recuerda a los seguidores de Hitler y Mussolini", agregó.