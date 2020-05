El elenco de "El Señor de los Anillos" se reunió de forma online y mostraron un adelanto

El próximo domingo se podrá ver al completo la reunión del elenco de "El Señor de los Anillos" en el programa de Josh Gad.

En el espacio que busca fondos para ir en ayuda al coronavirus, los actores hablaron de la trilogía y otros de sus proyectos destacados.

Desde Elijah Wood, Peter Jackson, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Ian McKellen, entre muchos más, participaron en este programa.

Recordemos que antes, Josh Gad reunió al elenco de la serie de "The Office", como al de cintas como "Back to the Future".

Acá el adelanto en especie de teaser sobre la reunión de "El Señor de los Anillos":