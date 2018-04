El escándalo sexual de Harvey Weinstein llegará a la pantalla grande

El escándalo sexual del productor Harvey Weinstein será adaptado a una película en el futuro cercano, según confirmaron los estudios Annapurna Pictures y Plan B Entertainment.

The Hollywood Reporter indicó que en lugar de enfocarse en la reputación del ex presidente de The Weinstein Company, el filme se centrará en Jodi Kantor y Megan Twohey, autoras del reportaje del New York Times en que aparecieron las primeras denuncias.

La cinta mostrará las dificultades y presión que vivieron las periodistas durante la larga investigación detrás del texto ganador del Pulitzer.

Por ahora no se sabe qué director estará a cargo de la película, pero aseguran que sus mayores influencias serán otros títulos inspirados en casos periodísticos reales, como "Todos los Hombres del Presidente" y "Spotlight".