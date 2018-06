El "Joker" de Jared Leto tendrá película propia

La versión de "The Joker" interpretado por Jared Leto que debutó en 2016 con "Suicide Squad" ahora tendrá su propia película.

Esto de acuerdo a un reporte de Variety, que sostiene que el actor no sólo protagonizará el proyecto que aún no cuenta con un título definido, sino que también oficiará como productor ejecutivo.

A ello se suma que la intención tras esta película es gestar una serie de producciones derivadas de la original dirigida inicialmente por David Ayer, buscando expandir ese mundo y posteriormente conectarlo a otras películas en una misma franquicia.

Previamente, los estudios Warner Bros. habían anunciado que la "Harley Quinn" de Margot Robbie contará con su propio filme, en lo que fue bautizado como "Birds of Prey".

La firma además ya había anunciado otra película en torno a "The Joker", que no tendría como protagonista a Leto y que ya había asegurado a Todd Phillips ("The Hangover") para contar una historia de orígenes, que se desvinculara de la realidad establecida en "Suicide Squad".

Con esa idea en mente, el villano quedaría libre para ser interpretado por diversos actores, sin conectar sus historias o plantear un universo cohesionado. Por lo mismo, ya han tanteado terreno con Joaquin Phoenix para que interprete al archienemigo de "Batman" en la película de Phillips.

Aún no hay información sobre la trama del filme sobre "The Joker" que protagonizará Leto, ni tampoco una fecha para el inicio de la producción.