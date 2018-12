El K-pop de BTS llega a los cines chilenos con "Love Yourself Tour"

El próximo 26 de enero, y tras el éxito del documental "Burn The Stage", la cadena de cines Cinemark exhibirá "Love Yourself in Seoul", registro grabado durante el concierto que inauguró la reciente gira de la afamada agrupación surcoreana de k-pop BTS.

La cinta, cuya duración cronometra más de 120 minutos y que incluye un repertorio compuesto por más de 20 canciones, captura la presentación del septeto adolescente en el Estadio Olímpico de Seúl en agosto de este año, informó la compañía.

El show reunió a 90.000 fanáticos y significó el puntapié inicial de una gira que totalizó 41 actuaciones entre Asia, Norteamérica y Europa.

La agrupación, que componen Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ha experimentado un ascenso meteórico, sin precedentes, y se ha convertido en un fenómeno global gracias al alto impacto de singles como "Fake Love", "Spring", "DNA", "Idol" y "Fire".

Se coronaron recientemente en los premios Mnet Asian Music Awards 2018 al adjudicarse los galardones de categorías como Disco del año, mejor videoclip, Canción del año y, como guinda de la torta, Artista del año.

BTS ha aterrizado en Chile en dos oportunidades: agosto de 2015 y marzo de 2017.

"Love Yourself in Seoul" se exhibirá a nivel mundial únicamente el 26 de enero, y su proyección en Cinemark está programada a nivel nacional en los complejos de Mallplaza Arica, Mallplaza Iquique, Mallplaza La Serena, Open Ovalle, Espacio Urbano (Viña del Mar), Marina Arauco, Alto Las Condes, Mallplaza Vespucio, Mallplaza Tobalaba, Mallplaza Norte, Mid Mall Maipú, Portal Ñuñoa, Open Rancagua, Rancagua, Arauco Coronel, Mallplaza Mirador Bio Bío, Mallplaza El Trébol y Portal Osorno.

Las entradas están disponibles desde el martes 18 de diciembre en boleterías de Cinemark y en www.cinemark.cl.