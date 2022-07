El millonario contrato de Harry Styles con Marvel Studios

El 2021, Harry Styles marcó un antes y un después en su carrera al aparecer en Eternals de Marvel Studio interpretandop a Eros, el hermano de Thanos, en una escena de los post créditos del film.





La actuación del músico dio a entender que el artista había sido fichado para las próximas películas. Así es, pues tras una negociación Styles firmó un contrato el cual ahora confirmamos lo suculento que fue.



El artista formará parte de las próximas cinco películas de la franquicia de superhéroes. Así lo informó The Sun, medio que dio a conocer que la negociación del ex One Direction fue por 100 millones de dólares.

Kevin Feige, presidente de los estudios, confirmó la participación de Harry en la pasada CocmicCon y adelantó que adelantó que preparan dos nuevas fases de franquicia y spin-offs del mundo del cómic.





La alianza entre Styles y Marvel Studio asegura la participación del artista por los proximos 15 años.