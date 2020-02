Eli Roth dirigirá película sobre el videojuego "Borderlands"

En los próximos meses de este 2020 comenzará la producción de la película basada en el videojuego "Borderlands", que será dirigida por Eli Roth.

Será la adaptación del popular título que se desarrolla en un futuro lejano, en el que cuatro "cazadores de bóvedas" viajan al lejano planeta Pandora para cazar una bóveda alienígena, que se rumorea que contiene tecnología alienígena avanzada.

Los cazadores se encuentran luchando contra la fauna local y la población de bandidos, pero finalmente intentan evitar que el jefe de un ejército de corporaciones privadas llegue primero a la bóveda.

"Borderlands" ha vendido más de 57 millones de unidades en todo el mundo, incluidas más de 22 millones de unidades de "Borderlands 2", lanzado en 2012.

La cinta está siendo supervisada por el guionista Craig Mazin ("Chernobyl", "The Hangover Part II") y será la décima cinta de Roth como director.

So excited to be part of the @Borderlands family! Thank you @GearboxOfficial @Lionsgate @DuvalMagic, @picturestart, Arad Productions and everyone for welcoming me in. See you on Pandora! pic.twitter.com/UspqIcoerF