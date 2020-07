Cinco bandas sonoras inolvidables de Ennio Morricone

Con su nombre acreditado en más de 500 películas el italiano Ennio Morricone es uno de los compositores más reconocidos en la historia del cine. Considerado un arquitecto del sonido del spaghetti Western, el músico marcó un hito con la trilogía que realizó junto a Sergio Leone y Clint Eastwood a mediados de los 60 y que culminó con "El bueno, el malo y el feo".

En los años posteriores Morricone demostró su versatilidad y experimentó en otros géneros, dejando brillantes piezas como "La misión" de 1986 o "Días de gloria" de 1978.

En su natal Italia también fue prolífico, aunque su trabajo más importante nacido desde su país fue "Cinema paradiso", cinta con la que triunfó en Cannes, los Golden Globes, los BAFTA y los Oscar.

Fueron estos últimos premios los más esquivos con Ennio Morricone. Si bien obtuvo un Oscar honorífico en 2006, tuvo que esperar hasta 2016 para ser galardonado por primera vez por un trabajo en particular: "The hateful eight" de Quentin Tarantino, director que se había obsesionado con el compositor y que, tras varios intentos, había logrado por primera vez trabajar mano a mano con su ídolo.

En Cooperativa te dejamos con cinco trabajos inolvidables del legendario compositor italiano Ennio Morricone

"El bueno, el malo y el feo" (1966)

"Érase una vez en América" (1984)

"La misión" (1986)

"The hateful eight" (2015)

"Cinema paradiso" (1988)