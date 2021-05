Exitoso estreno de "A Quiet Place 2" ayuda a la golpeada taquilla mundial

Mientras siguen sumándose países que reabren sus salas de cine, "A Quiet Place 2" tuvo un excelente fin de semana de estreno que puede servir de ayuda a la taquilla mundial que intenta resurgir en medio de la pandemia.

La secuela dirigida por John Krasinski y nuevamente protagonizada por su esposa Emily Blunt reunió hasta ahora 70,4 millones de dólares en todo el mundo, incluido los 48,4 millones que consiguió en Norteamérica en los últimos tres días y los 15 millones alcanzados en China.

"A Quiet Place 2" sufrió un retraso de cerca de un año debido a la pandemia, originalmente planeada para marzo de 2020. Ahora tendrá su exhibición en cines y a mediados de julio debutará en Paramount+.

Con "A Quiet Place 2", la industria del cine sigue sumando ingresos pese a la pandemia, con reaperturas de salas y algunos estrenos que han tenido buenos resultados en taquilla, como "Raya and the Last Dragon", "Godzilla vs. Kong" y "Rápidos y furiosos 9".