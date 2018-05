Cannes da cabida a la lucha de un francés en favor de los inmigrantes

Cédric Herrou es un agricultor condenado por ayudar a 200 inmigrantes a entrar ilegalmente en el sur de Francia y Michel Toesca el cineasta que grabó su combate en un documental que ha llevado a ambos hasta el Festival de Cannes.

"Libre", proyectado fuera de competición dentro de las sesiones especiales del certamen, que se clausura este sábado, siguió durante tres años la acción militante de Herrou en el valle de la Roya, fronterizo con Italia y punto caliente de inmigración europeo.

La cinta "es un gesto de resistencia", cuenta a Efe su director, que entra en la casa de Herrou y deja presenciar en primera línea cómo este acoge a los inmigrantes que llegan hasta su terreno o les ayuda, gran parte del tiempo de manera ilegal, a desplazarse para escapar de la policía o hacer trámites.

Una ayuda que le costó en agosto del año pasado una condena a cuatro meses de cárcel exentos de cumplimiento.

"Yo no soy nada, soy un agricultor, pobre, que no ha ido a la escuela. Que la gente confíe en mí, acogerla, es un honor, aunque sea peligroso para mi persona", explica alguien que dice no sentir una empatía particular por los inmigrantes, sino por la gente en general.

Al director, nacido en Niza hace 58 años, le interesaba retratar la realidad y lo hizo con una clara intención política.

"Estamos en una situación donde el Estado ha dimitido de sus responsabilidades y Cédric con lo que hace y yo con la película mostramos que ayudar a esa gente es un gesto político fuerte, porque el Estado está fuera de la ley", sostiene el realizador.

Un Estado al que ambos culpan de encerrarse detrás de su discurso, darle la espalda a la situación, agravarla con muros y cierres de fronteras, y dejarle a los ciudadanos la gestión de las consecuencias de políticas "completamente contraproducentes", según Herrou.

El título del documental transmite que la libertad no acaba detrás de unos barrotes, sino que según Herrou es un bien más amplio, y a este no le importa correr riesgos y que esto pueda costarle perder la suya.

A ninguno de los dos les sorprende además haber sido seleccionados en Cannes, que este año celebra su 71 edición.

El delegado general del certamen, Thierry Frémaux, y su presidente, Pierre Lescure, "son ciudadanos como nosotros y cuando lo vieron entendieron que este filme es de utilidad pública", apunta el director.