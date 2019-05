Cannes: Nueva película de Quentin Tarantino competirá por la Palma de Oro

La última película de Quentin Tarantino, "Once upon a time in Hollywood", competirá por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pese a que en un comienzo se pensó que no alcanzaría a finalizar su producción.

"Temimos que la película, que sale a finales de julio, no estuviera preparada, pero Tarantino, que no ha abandonado la sala de montaje en cuatro meses, es un auténtico hijo de Cannes, fiel y puntual", destaca en una nota el delegado general del festival, Thierry Frémaux, que confirma su presencia en el certamen 25 años después de la Palma de "Pulp Fiction".

Finalmente, será proyectada en 35 milímetros en presencia de sus actores, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, en una "declaración de amor al Hollywood" de la infancia de Tarantino, "una visita rock al año 1969 y una oda al cine".

Esta será la tercera participación del director estadounidense en el evento francés, luego de haber ganado el premio principal en 1994 con "Pulp Fiction" y de haber estado presente con "Death Proof" en 2007.

Esta, la novena cinta de Tarantino, también contará con presencia chilena gracias a la actuación de la actriz Lorenza Izzo. Allí la intérprete encarnará a "Francesca Capucci", una mujer italiana que representa a las artistas que ese país tenía en la década del 60.

El estreno de esta película está fijado para fines de julio en Estados Unidos.

Más chilenos en Cannes

Pero Izzo no será la única nacional en Cannes. También estará el documentalista Patricio Guzmán, quien exhibirá su nuevo trabajo en las Sesiones Especiales de Cannes.

"La Cordillera de los Sueños", es la película de Guzmán en la que filma "la inmensa columna vertebral reveladora de la historia pasada y reciente de Chile".

Completan la agenda de esta edición, que se celebra en la ciudad francesa del 14 al 25 de mayo, la directora rusa Larissa Sadilova, con "Odnazhdy v Trubchevske", y el italiano Lorenzo Mattotti, con "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", ambas dentro de la sección Una Cierta Mirada.