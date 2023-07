"Challengers" de Zendaya y Guadagnino abrirá el Festival de Venecia

"Challengers", dirigida por el italiano Luca Guadagnino y que cuenta con Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist como protagonistas, será la película de apertura de la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre.

"Challengers", película que no competirá en la sección oficial, tendrá su estreno mundial el miércoles 30 de agosto en la Sala Grande del Palacio del Cinema, informaron los organizadores.

"Sin poner límites a su energía creativa, Luca Guadagnino aborda temas como el amor, la amistad y la rivalidad masculina con ligereza y bravuconería deportiva, creando un espectáculo apasionante y emocionante, impregnado de ironía, sensualidad y simpatía. Puro cine", destacó el director del certamen Alberto Barbera.

Por su parte, Guadagnino expresó su emoción por presentar su nueva película en Venecia. "Es una historia moderna y poderosa, impregnada de la energía de la juventud, el amor y el poder de uno mismo. Zendaya, Josh y Mike son completamente originales y nuevos en llevar a la pantalla un aura que nunca se ha visto en sus actuaciones".

Guadagnino , ya nominado a un Óscar en la categoría de mejor película con "Call Me By Your Name" presenta esta cinta, protagonizada por Zendaya en el papel de Tashi Duncan, una niña exprodigio del tenis convertida en entrenadora.