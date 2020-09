"Nomadland" se llevó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia

Este sábado 12 se realizó la ceremonia de premiación del Festival de Cine de Venecia 2020, una edición marcada por la pandemia y que termina con el orgullo de haberse celebrado pese a las dificultades.

Durante estos días los artistas que han pasado por la 77a edición del festival han aplaudido su decisión de mantenerlo para que sirva como espaldarazo para un sector, el cinematográfico, muy vapuleado por esta crisis por el coronavirus, con salas cerradas y producciones paradas en todo el mundo.

Las salas redujeron a la mitad su aforo, con butacas vacías entre cada asistente, la mascarilla ha sido en todo momento obligatoria, se ha distribuido gel y tomado la temperatura en cada esquina y cada entrada se anotaba para localizar a la postre eventuales contagios.

La película "Nomadland", de la directora Chloé Zhao y protagonizada por Frances McDormand, cumplió las previsiones y ganó el León de Oro, el premio más importante del festival y que en 2019 se llevó "Joker".

En tanto, el cineasta mexicano Michel Franco ganó el León de Plata Gran Premio del Jurado por su película "Nuevo Orden" y el japonés Kiyoshi Kurosawa ganó el León de Plata al mejor director por su película "Wife of a spy", un thriller de espías ambientado al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

La lista de ganadores del Festival de Venecia 2020:

León de Oro: "Nomadland", de Chloé Zhao.

León de Plata al mejor director: Kiyoshi Kurosawa, por "Wife of a Spy".

León de Plata Gran Premio del Jurado: "Nuevo orden", de Michel Franco.

Premio Especial del Jurado: "Dear Comrades", de Andréi Konchalovsky.

Premio al mejor guion: Chaitanya Tamhane, por "The Disciple".

Copa Volpi a la mejor actriz: Vanessa Kirby, por "Pieces of a Woman".

Copa Volpi al mejor actor: Pierfrancesco Favino, por "Padrenostro".

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Rouhollah Zamani, por "Sun Children".

HORIZONTES

----------

Mejor filme: "The Wasteland", de Ahmad Bahrami.

Mejor dirección: Pietro Castellitto, por "I predatori".

Premio especial del jurado: "Listen", de Ana Rocha de Sousa.

Mejor interpretación femenina: Khansa Batma, por "Zanka Contact".

Mejor interpretación masculina: Yahya Mahayni, por "The Man Who Sold His Skin".

Mejor guion: Lav Diaz, por "Lahi, Hayop".

Mejor cortometraje: "Entre tú y Milagros", de Mariana Saffon.