Película chilena gana premio LGBT en el Festival de Venecia

La película "El Príncipe" hizo historia en el Festival de Cine de Venecia al convertirse en la primera cinta chilena en obtener el Queer Lion, premio que otorga el evento a producciones con temática LGBT.

El director Sebastián Muñoz contó que "es inesperado porque nuestra película no está enfocada 100% a un nicho LGBT, si no que es una película que quería hablar del amor del ser humano entre hombres, pero no necesariamente de la vida homosexual".

"Es muy importante porque es un premio político para que en nuestro país todas las personas puedan amarse sin miedo", agregó el cineasta sobre este galardón.

El largometraje está basado en la novela homónima de Mario Cruz, se ambienta en el Chile de los 70 y cuenta la historia de Jaime (Juan Carlos Maldonado) que, tras cometer un crimen durante una borrachera, ingresa a la cárcel y conoce al "Potro" (Alfredo Castro), con quien forja una relación.

La entrega del Queer Lion se realizará este viernes a las 12:00, hora de Chile.

"El Príncipe" se encuentra compitiendo en la sección Semana de la Crítica en Venecia.

...and we have a winner!#QueerLion 2019 to EL PRÍNCIPE by Sebastián Muñoz.

CONGRATULATIONS!

The trophy will be awarded tomorrow at 6:00 PM.

More details at:https://t.co/gDjqcCYnNU@ElPrincipeMovie @elotrofilm @nina_nino_prod @LeTiroCine @BeRevolutionPic #Venezia76 #SIC34 pic.twitter.com/gKoCNbyAF3