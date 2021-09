Película sobre el aborto clandestino triunfa en el Festival de Venecia

Este sábado 11 de septiembre el Festival de Venecia realizó su premiación oficial y entregó el León de Oro a "El acontecimiento", una película de la directora libanesa Audrey Diwan sobre una historia de aborto clandestino.

""Hice esta película con rabia y con deseo, desde mis tripas, mi corazón y mi cabeza, quería que fuera una experiencia, hacer el viaje en la piel de esta joven mujer, que no la viéramos sino que fuéramos ella", dijo Diwan, la sexta mujer en ganar este galardón dedicado a la mejor película del certamen.

Otras de las cineastas triunfadoras de la jornada fueron la neozelandesa Jane Campion al ganar el León de Plata a Mejor Director con su cinta "The power of the dog", y la debutante Maggie Gyllenhaal con el premio a Mejor Guión para "The Lost Daughter".

El galardón a Mejor Actriz recayó en la española Penélope Cruz por su trabajo en "Madres paralelas", la nueva producción de Pedro Almodóvar. En tanto el premio a Mejor Actor fue para el filipino John Arcilla por su papel en "On the Job: The Missing 8".

La película más ganadora de la premiación (2 estatuillas) fue "Fue la mano de Dios" de Paolo Sorrentino, cinta que se quedó con el Gran Premio del Jurado y el Premio a Mejor Intérprete Emergente para Filippo Scotti.

"Spencer", la película sobre Lady Di dirigida por Pablo Larraín que también era parte de la competencia oficial, se quedó sin premios en el Festival de Venecia.