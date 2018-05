Sanfic firmó alianza con Festival de Cannes

El Santiago Festival Internacional de Cine, Sanfic, firmó un acuerdo con de la Semana de la Crítica de Cannes y en su próxima edición, exhibirá seis largometrajes presentados en esta sección.

La Semana de la Crítica de Cannes, festival que se está desarrollando por estos días en Francia, se ha caracterizado por haber dado a conocer a reconocidos directores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Santiago Mitre.

En su edición 2018, la Semana de la Crítica incluyó 10 cortometrajes y siete largometrajes de todo el mundo. Entre estos últimos se encuentran las películas "Chris the Swiss" (Suiza, Croacia, Alemania, Finlandia), de Anja Kofmel; "Diamantino" (Portugal, Francia, Brasil), de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt; "One Day" (Hungría), de Zsófia Szilágyl; "Fuga" (Polonia, República Checa, Suecia), de Agnieszka Smoczyńska; "Woman at War" (Islandia, Francia, Ucrania), de Benedikt Erlingsson; "Sauvage" (Francia), de Camille Vidal-Naquet; y "Sir" (India, Francia), Rhoena Gera.

De esta selección -además de la película de apertura, "Wildlife" (Estados Unidos), de Paul Dano), las exhibiciones especiales (Our Struggles (Bélgica, Francia), de Guillaume Senez y Shéhérazade (Francia), de Jean-Bernard Marlin, y la película de cierre, Guy (Francia), de Alex Lutz)- se elegirán seis filmes que serán exhibidos en la décimo cuarta versión de Sanfic, la cual contará también con la presencia de Charles Tesson, Director Artístico de la Semana de la Crítica, y quien anteriormente ha sido parte del certamen como jurado del Work in Progress Latinoamericano de SANFIC Industria 8 y 13.

La próxima edición de Sanfic, organizado por Fundación CorpArtes, se realizará entre el 19 y 26 de agosto.