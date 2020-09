"Visión nocturna" tuvo cálida acogida en el Festival de Cine de San Sebastián

Abriendo la presentación del cine chileno en el Festival de San Sebastián, la directora Carolina Moscoso presentó "Visión nocturna", su debut cinematográfico, el que consiguió una efusiva respuesta del público y la prensa.

Las entradas para el primero de los cinco pases que tendrá el largometraje en este evento se habían agotado con anticipación, demostrando el interés generado.

"Fue toda una odisea llegar hasta acá. Al principio creíamos que no se iba a poder, pero de pronto nos dimos cuenta de que había una posibilidad y decidimos intentarlo. Una pasa tantos años haciendo una película que es muy importante ver al público recibirla en persona", explicó Moscoso en diálogo con Cooperativa.

"Me siento muy privilegiada y muy contenta porque justamente España es el lugar donde empecé a hacer la película. Estuve un año y medio trabajando en Barcelona, estudiando un magíster en documental de creación. Volver a España es como cerrar un ciclo", expresó.

"Visión nocturna" es un relato en primera persona de una violación y sus consecuencias. La directora narra sus propias vivencias explorando un lenguaje cinematográfico atípico, que ofrece al espectador una perspectiva poco común sobre el proceso que experimenta la víctima, tanto en el ámbito judicial como en lo emocional.

"Todo partió con la idea de hablar de esto que no se hablaba, de hacerlo en reacción al silencio y entrar a eso junto al cine", asegura Moscoso.

"El trabajo tiene que ver con reconstruir a la víctima desde otro lugar y en el fondo se transforma en una sobreviviente. No hay que olvidar que si yo estoy aquí hablando es porque no me mataron, pero ¿a cuántas han matado y no pueden decir nada?", reflexionó.

Desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Valdivia 2019, donde ganó el Premio Especial del Jurado, el documental ha cosechado diversos reconocimientos, como el Gran Premio a la Mejor Película de la Competición Internacional en el Festival de Marsella.

Sobre ese reciente galardón, la realizadora afirma: "Para mí era un misterio si el lenguaje cinematográfico que exploré, donde intenté ser muy libre y no imitar otra estrategia, iba a ser recibido o no. Que un festival como el de Marsella lo reconociera me dio mucha alegría, sobre todo porque esas cosas sirven para que la película sea más vista, que es el principal objetivo".

En el Festival de San Sebastián, "Visión nocturna" compite por tres reconocimientos: el Premio Horizontes, que se otorga al mejor largometraje producido en América Latina; el Premio TCM de la Juventud, atribuido a un nuevo director por un jurado de estudiantes de entre 18 y 25 años; y el Premio de Cooperación Española que concede la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) a la película "que mejor contribuya al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos".

El cine chileno actual

A juicio de Carolina Moscoso, el cine nacional atraviesa un momento importante que refleja el estado político del país: "Estando acá la gente me habla de que ama el cine chileno, que qué impresionante es, y creo que es verdad, que hemos ido inventando un lenguaje de creación muy particular de Chile".

"Se están cuestionando cosas tan importantes como el capitalismo y los modos de producción del cine. Hay un paso muy importante que estamos dando los cineastas de esta generación que es dejar de tenerle miedo al cine político", enfatiza la directora.

Junto a Camila José Donoso, Ignacio Agüero, María Paz González, Cristóbal León, Claudia Huaiquimilla, José Luis Sepúlveda, Carolina Adriazola, entre otros, Moscoso pertenece a un colectivo de cineastas por la libertad de los presos políticos chilenos que están "pensando el cine desde un lugar anticapitalista, feminista, desde otros lenguajes" y en ese sentido, advierte: "No podemos estar aislados de la realidad".

Nuevas fronteras

Tras su paso por San Sebastián, "Visión nocturna" tendrá su estreno en Estados Unidos, en el Festival Internacional de Cine de Camden y también llegará a Brasil como parte del Festival Olhar de Cinema.

Asimismo, el público chileno tendrá oportunidad de verlo a partir de la próxima semana, de forma gratuita, en la plataforma de Ondamedia.