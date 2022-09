"Gran Turismo" llegará al cine con David Harbour como protagonista

La aclamada franquicia de videojuegos "Gran Turismo" tendrá su propia adaptación cinematográfica con el actor David Harbour como su protagonista.

Según anunció Sony y PlayStation Productions, la cinta será dirigida por Neill Blomkamp ("District 9", "Elysium"), será escrita por Jason Hall y Zach Baylan, y será estrenada el 11 de agosto de 2023.

De acuerdo a su sinopsis, la cinta se basará en una historia real y abordará la vida de un joven jugador de "Gran Turismo" que terminó convirtiéndose en un piloto de carreras profesional.

"Gran Turismo" es una saga de juegos y simuladores de carreras que debutó originalmente en PSX en 1997. La última entrega, "Gran Turismo 7", se lanzó en marzo de este año.

Esta producción se enmarca en los títulos de videojuegos que Sony busca llevar a la pantalla, como ya lo hizo con "Uncharted" y como planea hacerlo con "The Last of Us", "Twisted Metal" y "God of War".