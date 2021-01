Guitarrista de Radiohead hará la música de la película de Pablo Larraín sobre Lady Di

Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead, será el encargado de componer la banda sonora de "Spencer", la próxima película del chileno Pablo Larraín protagonizada por Kristen Stewart como Lady Di.

El músico no es un extraño en la música para películas, pues ha compuesto bandas sonoras por casi 20 años, desde el documental "Bodysong" de 2003 y luego colaborando con cintas de Paul Thomas Anderson "There Will Be Blood" de 2007, "The Master" de 2012, "Inherent Vice" de 2014 y "Phantom Thread" de 2018, siendo nominado a los Oscar por esta última.

"Spencer", cuyo rodaje partió este mes a cargo de Larraín, se desarrolla en el transcurso de un fin de semana en diciembre de 1991, cuando la princesa Diana pasa la Navidad con la familia real y finalmente decide dejar al príncipe Carlos.