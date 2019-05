Hermanos Russo aseguran que Capitán América "siempre fue digno" de Mjolnir

Los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de la taquillera "Avengers: Endgame", entregaron más detalles de un suceso que sorprendió a muchos fanáticos en la película: Capitán América utilizando a Mjolnir, el legendario martillo de Thor.

En una entrevista con el podcast Happy Sad Confused y según consigna IGN, los cineastas aseguraron que "en nuestras mentes él siempre fue digno".

"Él nunca lo supo hasta ese momento en 'La era de Ultron' cuando trata de levantarlo. Pero por el carácter y la humildad del Cap no quiso herir el ego de Thor. Pero en ese momento se da cuenta y decide no hacerlo", agregaron.

La escena a la que hacen referencia ocurre al inicio de "Avengers: La era de Ultron" cuando los héroes están compartiendo y celebrando una victoria, y surge la apuesta de levantar a Mjolnir como solo Thor lo podía hacer. Cuando es el turno de Capitán América, este logra moverlo levemente ante la sorpresa del "Dios del Trueno".

La relación entre Capitán América y el arma no es nueva, ya que ha sido mostrada en varias ocasiones en los cómics de Marvel.

