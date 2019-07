El actor Rip Torn murió a los 88 años

El actor estadounidense Rip Torn murió a los 88 años en su casa de la ciudad de Lakeville (Connecticut, EE.UU.), según confirmó su representante a la prestigiosa revista Variety.

Torn, que apareció en más de 100 películas, es reconocido por su participación en "Men in Black", protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, donde interpretó al jefe de la organización secreta que era el nexo entre la vida inteligente de otros planetas y la Tierra; en la comedia de televisión "The Larry Sanders Show" (por la que ganó su Emmy) y en el drama de "Sweet Bird of Youth" y "Anna Christie", dos de las numerosas obras clásicas de teatro en las que apareció.

El actor fue nominado para el Oscar como Mejor actor secundario en 1984 por su trabajo en "Cross Creek", de Martin Ritt.

Además, obtuvo una nominación al Tony en 1960 por actuación en "Sweet Bird of Youth", de Tennessee Williams.

Will Smith se despidió del actor con una fotografía de ellos en la primera película de "Men in Black" y un escueto mensaje: "R.I.P. Rip".