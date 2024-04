Johnny Depp y su severa crítica a Hollywood: "Son desechables"

Dos años después de ganar el juicio por difamación cruzada contra su exesposa, la actriz Amber Heard, el actor Johhny Depp lanzó sus descargos en contra la industria cinematográfica.

Después del escandaloso proceso, Depp, quien ahora reside en Inglaterra, se encuentra trabajando en papeles de cine europeo, su último papel como el rey Luis XV en el filme francés Jeanne Du Barry.

¿Qué dijo Johhny Depp sobre la industria hollywoodense?

En conversación con el medio Metro, Depp dio a entender que no ve nada bueno en el Hollywood actual, viviendo al otro lado del charco.

"Son desechables y se dan cuenta de ello (los actores y las películas). Contadores glorificados que tienen la capacidad de pulsar la luz verde y hacer películas de estudio... pero pulsan la luz verde, gastan montones de dinero".

En ese sentido, opinó que "los presupuestos son ridículos en estas películas... una comedia romántica con dos personas muy populares. La gente -la gente de verdad- está harta".

"He tenido mucha suerte y no me puedo quejar de nada"

El actor también se refirió a los efectos de la fama y cómo la ha manejado los últimos años. He tenido mucha suerte y no me puedo quejar de nada. De nada. No lo haré", introdujo.

"Pero la fama hace cosas raras a un hombre. Te golpea y luego no puedes ir a ningún sitio sin que la gente te mire. Y esa es una forma muy interesante de crecer. Pero después de 38 años de algo así", reflexionó el intérprete de "Jack Sparrow" en Piratas del Caribe".

Además, Johnny Depp respondió cómo es su estilo de vida actualmente. "¿Cómo vivo? Vivo detrás de las ventanas. Vivo detrás de las ventanillas de los coches, de los trenes, de los aviones, de las habitaciones de hotel... ¡Malditas ventanillas!", cerró.