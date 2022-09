Timothée Chalamet comparte el curioso consejo que le dio Leonardo DiCaprio

Hay características que los actores Timothée Chalamet (26) y Leonardo DiCaprio (47) tienen en común. La edad claramente no es, pero lo cierto que en generaciones diferentes, respectivamente, ambos han sido considerados sex symbols.

Los intérpretes, que se conocieron en 2018, compartieron escena en la comedia política satírica "Don't look up" de 2021, donde DiCaprio interpreta a un astrólogo frustrado y Chalamet, a un novio miserable.

En una reciente entrevista con British Vogue, la joven estrella de cine reveló un escueto consejo entregado por su mentor, pero no por eso menos directo para tener en cuenta en la cúspide de su fama: "No drogas duras y no películas de súperhéroes".

Hasta ahora, el protagonista de "Dune" parece haber cumplido con tales palabras. No ha encarnado a un superhéroe, y tampoco ha sido reconocido por tener problemas con las sustancias.

Aunque sí encarnó en 2018 a un adicto en la película "Beautiful Boy", dirigida por Felix Van Groeningen, que se adentra en la turbulenta relación que tiene con su padre, interpretado por Steve Carell.